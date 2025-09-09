Инфлацијата повторно ја загрозува Америка: Очекувањата скокнаа на 3,2 проценти, најголемо зголемување за три месеци

0 SHARES Сподели Твитни

Очекувањата во врска со растот на потрошувачките цени во Соединетите Американски Држави за следната година се зголемија во август на 3,2 проценти, што е највисоко во последните три месеци, објави денес Федералната резервна банка на Њујорк.Ова е зголемување во споредба со 3,1 процент во јули, објави „Трејдинг економикс“.Просечната очекувана промена на инфлацијата во текот на следната година остана непроменета за горивото и храната трет месец по ред, а се намали за трошоците за високо образование, кирија и трошоци за медицинска нега.Во меѓувреме, очекувањата за инфлацијата за тригодишниот и петгодишниот период останаа непроменети на 3,0 проценти и 2,9 проценти.Просечната веројатност за наоѓање работа по губењето на моменталната работа значително се намали за 5,8 проценти на 44,9 проценти, што е најниска од јуни 2013 година.Медиумските очекувања дека стапката на невработеност во САД ќе биде повисока за една година се зголемија за 1,7 процентни поени, на 39,1 процент.Кога станува збор за домаќинствата, очекуваниот раст на приходите остана непроменет во август втор месец по ред, на 2,9 проценти, додека растот на потрошувачката се зголеми за 0,1 процентен поен, на 5,0 проценти.

