Инфлацијата ја изеде платата на македонскиот работник – Како преживуваат граѓаните со минималец?

Секојдневниот живот на граѓаните станува сѐ поскап и потежок, додека официјалните статистики го потврдуваат она што сите го чувствуваат на своја кожа – инфлацијата во јули достигна 4,8% во споредба со истиот месец лани. Иако бројката можеби изгледа умерена на хартија, во реалноста ударот врз буџетот на обичниот работник е многу посилен.

Цените на основните прехранбени производи повторно се зголемија. Лебот, млекото, јајцата и маслото бележат континуиран раст во последните месеци, додека овошјето и зеленчукот се сѐ потешко достапни за просечното семејство. Во споредба со минатата година, некои сезонски производи, како пиперките и доматите, се поскапи и до 100%.

Поскапувањата не се ограничени само на маркетите. Фризерските, угостителските, па дури и основните сервисни услуги во просек се поскапени од 10 до 20 проценти. Граѓаните велат дека секое излегување надвор или користење услуга им ја празни чантата далеку побрзо од порано.

Додека цените растат, платите на повеќето работници остануваат исти. Зголемувањата во јавниот и приватниот сектор се минимални и недоволни за да го надоместат реалниот пад на куповната моќ. За многу домаќинства, секој месец претставува борба за покривање на основните трошоци.

Според економски експерти, доколку не се преземат мерки за ограничување на ценовните шокови и стимулирање на растот на платите, разликата меѓу приходите и трошоците ќе продолжи да се зголемува. Ова би можело дополнително да ја намали домашната потрошувачка и да ја забави економијата.

Инфлацијата не е само бројка во статистичките извештаи – таа е реалност што секој граѓанин ја чувствува секој пат кога ќе плати на каса, ќе ги подмири сметките или ќе направи неделен пазар. Без брза и ефикасна реакција, стандардот на живеење ќе продолжи да се топи, а незадоволството меѓу граѓаните да расте.