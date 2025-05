Инцидент во затвор: полицаец претепан внутри установата

0 SHARES Сподели Твитни

Мирзад Бркиќ, потомок на познатата пејачка Ханка Палдум, беше вмешан во инцидент во Казнено-поправниот дом во Зеница, каде што во жестока расправија беа повредени затворски полицаец и еден затвореник. Според извори, Бркиќ го нападнал затвореникот Игор Цицовиќ, член на злогласната криминална група Елез, додека конфликтот вклучувал и учество на затворска стража. Ханка Палдум, која е присутна на музичката сцена со децении, успеала да изгради успешна кариера, иако нејзиниот личен живот честопати бил исполнет со предизвици. Има две деца, син Мирзад и ќерка Минела, од бракот со Мурадиф Бркиќ.

Ханка често изјавувала дека мајчинството го гледа како најприродна улога и дека тоа е најважно за неа. Таа сметала дека музиката е дел од нејзиниот идентитет, но фокусот секогаш бил на семејството, особено на водството на своите деца по вистинскиот пат. Ќерката Минела често ѝ била поддршка и партнерка, посебно забележлива во музичкиот спот „Нико као мајка“. Минела сега активно учествува во организацијата на настаните на својата мајка и често е видена со неа на јавни настани.

Од друга страна, Мирзад има поинаков животен пат. Во 2021 година, тој беше приведен поради напад врз девојка и принудување на интимни односи. Тоа не беше негов прв конфликт со законот. Во 2014 година, беше осуден на две години затвор заради сообраќајна несреќа во која повреди неколку пешаци. Во текот на таа несреќа, беше откриено дека во организамот имал амфетамин, по што беше следено и бркање со полицијата низ Сараево. Ханка гласно го бранела и чувствувала дека казната била преголема. И покрај ваквите околности, таа секогаш ја истакнувала својата љубов и поддршка за синот.

Ханка потоа го испрати Мирзад на лекување во клиника во Германија, каде што преживуваше позитивни промени. Но, враќањето во Сараево го врати и него на стариот пат поради бурната врска со девојка. Мирзад има историја со проблеми, вклучувајќи и пронаоѓање на оружје и дрога, и пресметки со разнородни лица. Неговата мајка продолжува да се бори за неговата добросостојба, оставајќи ја вратата отворена за подобра иднина.

