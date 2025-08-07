Инцидент во Скопје: Семејство нападнало полицајци откако се заканувале со пиштол на друго лице

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера околу 23:30 часот на подрачјето на Чаир, полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода К.Р.(54), Бе.Р.(24), Б.Р.(24) и 14-годишник, сите од Скопје.

Според пријавеното, околу 22.50 часот на подрачјето на Чаир, Бе.Р. и Б.Р. физички го нападнале Б.С. од Скопје, при што Бе.Р. извадил пиштол со намера да пука по што заминале од лице место.

Откако биле пронајдени, двајцата со нивниот татко К.Р. и 14-годишниот брат физички ги нападнале полициските службеници, по што сите биле лишени од слобода.

По целосно документирање на случајот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.

