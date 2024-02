Инцидент во училиште! Маж внесе граната во сала полна со деца, има повредени (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во украинскиот град Мелитопол експлодирала граната во училиште за време на натпревар во џудо за деца.

Според пишувањата на медиумите, еден од гледачите донел рачен фрлач на граната на натпреварот и случајно го испукал, пренесува „Некста“.

Според медиумите шест лица се полесно повредени. Други детали за инцидентот засега не се познати.

Мелитопол се наоѓа во областа Запорожје и е под руска контрола од 2022 година.

