Инцидент кој може да влијае на безбедноста на храната

По големото излевање од рудникот Тораница кое се случи на 14 март и беше прогласено за „еколошка катастрофа” од страна на општина Крива Паланка, а предизвика голем гнев кај невладините организации, јавноста останува со неразјаснето прашање: дали нашата храна и вода се под закана? Спроведените независни анализи покажаа загрижувачки резултати: енормно зголемени концентрации на цијаниди, значително присуство на олово, како и нарушени нивоа на фосфор и азот во водите на Крива Река.

Крива Река не е изолирана – таа е дел од поширокиот воден систем кој влијае на Пчиња, делови од Вардар, како и на бројни бунари и извори кои снабдуваат со вода за наводнување низ регионот. Ова отвора прашања за можната контаминација на сè што се наводнува од тие води. Од Министерството за животна средина недостигаат официјални соопштенија за идни истражувања во поширокиот слив. Немаме информации или планови за испитување на Пчиња или Вардар, како ни наводи за заштита на јавното здравје.

Еко инспекторатот по инцидентот излезе со изјава дека водата е „само од таложникот“, без да направи неопходна анализа. Ваквите неосновани изјави можат да бидат и кривично дело. Кој ќе понесе одговорност ако се докаже дека јавноста е во опасност? Загадување од ваков размер физички бара истрага. Потребно е прецизно утврдување на еко последиците и согласно тоа, барање на одговорност, можеби и кривична.

Особено се засилува сомнежот за судир на интереси бидејќи директорот на рудникот Тораница, Тони Тоневски, е поранешен кадар на ВМРО-ДПМНЕ, а исто така и пратеникот Емил Спасовски, кој го обвини градоначалникот на Крива Паланка за „ширење паника”, иако токму тој прв побара итни анализи. Доколку овој случај не добие институционална реакција со истрага и итни теренски мерки, ризикот за здравјето на луѓето значително расте, а довербата во безбедноста на храната од регионот се намалува. Времето неуморно тече, а државата не може да си дозволи молчење. Обмисленост и дејствие се потребни за да се избегне уште поголемо недоверба и потенцијална опасност.

