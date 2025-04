Инцидент меѓу Рудигер и судијата на натпреварот

0 SHARES Сподели Твитни

Во финалниот натпревар за Купот на кралот, базиран во сериозно нападно темпо, се настанаа контроверзии меѓу вечните ривали Барселона и Реал Мадрид, завршени со резултат 3:2. Инцидентот што го одбележи мечот беше исклучувањето на тројца играчи на Реал Мадрид поради нервозно однесување. Антонио Рудигер, националот од Германија, се најде во центарот на вниманието кога неколку моменти пред крајот фрли мраз кон главниот судија, Рикардо Де Бургос.

Исклучувањето на Рудигер во 120. минута следуваше откако беше незадоволен од судиската одлука ни да свирне фаул над Винисиус, што ги разбесни фудбалерите на Реал. По добиениот црвен картон, германецот демонстрираше бурно однесување кон судијата, што доведе до интервенција на соиграчите и членовите на тимот за да се избегне поголем конфликт. Поради сериозноста на неговите постапки, Рудигер може да се соочи со суспензија од 4 до 12 натпревари, што би можело да влијае на неговото учество во кампањата на Ла Лига.

Џуд Белингем и Лукас Васкез, исто така, беа исклучени, но очекувањата се дека ќе се соочат со поолеснителни казни, веројатно суспензија од еден до два натпревари во Копа дел Реј. Овој драматичен натпревар се одигра на стадионот „Ла Картуја“ во Севиља и беше исполнет со динамични моменти, пресврти и неколку спорни одлуки од судијата. Со оваа победа, Барселона го освои својот 32. трофеј во ова натпреварување, дополнително зацврстувајќи ја својата доминација.

