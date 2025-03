Инцидент на прослава на 18-ти роденден, заврши трагично.

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарската полиција уапси 40-годишна жена под обвинение дека го прободела нејзиниот 18-годишен син во градите за време на прославата на неговото полнолетство. Инцидентот се случил на 7 март во Абони, за време на прославата на момчето, која се претворила во насилна кога мајката и синот започнале жестока расправија. Според информациите од локалните медиуми, момчето го прославувало роденденот во својот дом и се впуштило во расправија со мајка си во дневната соба. Сето тоа се одвивало пред очите на таткото, кој веднаш реагирал и се обидел да ги распрска, но, за жал, не успеал. Мајката, грабнувајќи кујнски нож, го пробола синот. Момчето, со сериозни повреди, било пренесено во болница. Полицијата изјавила дека мајката е осомничена за обид за убиство. При испрашувањето, таа признала дека го проболела синот, но нагласила дека тоа било во самоодбрана, тврдејќи дека претходно тој ја удрил неколку пати.

