Инцидент на протест во Ниш: Градоначалникот нападнат со јајца и камења

Иако далечината беше значителна, граѓаните успеаја да фрлаат јајца кон претставниците на Српската напредна странка додека тие се приближуваа кон состанокот на улицата 7 Јули, и се обидуваа да го направат истото и од другата страна на реката Нишава. По завршувањето на состанокот во Офицерскиот дом во Ниш, градоначалникот Драгослав Павловиќ беше мета на напад од група демонстранти, пренесе агенцијата Бета. На градоначалникот му фрлија јајца и камења, и беше турнат и полиен со вода од страна на протестирачите.

Павловиќ остана без реакција, додека неговите придружници се обидоа да го заштитат со својата облека. Видео снимки од инцидентот брзо се раширија на социјалните мрежи. Непосредно пред нападот, протестот на студентите и граѓаните заврши околу 20 часот, а официјалната средба на членовите на СНС заврши неколку минути порано.

И покрај тоа што мерките за безбедност беа на високо ниво, со многубројна полиција и жандармерија, протестирачите успеале да го изразат своето незадоволство. Неофицијално, градоначалникот Павловиќ известил дека високите раководители на странката, како Милош Вучевиќ и Ана Брнабиќ, не присуствувале на состанокот поради „голем безбедносен ризик“.

