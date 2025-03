Инцидент на скопската обиколница, предложен притвор за осомничениот

0 SHARES Сподели Твитни

Млад човек на 20 години е осомничен за тоа што преку агресивно однесување го нарушил јавниот ред и мир на обиколницата во Скопје, во близина на клучката кај Стајковци. Основното јавно обвинителство во Скопје започна правна процедура против него за престапот Насилство според член 386 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик, и исто така беше доставен предлог за притвор. Според информациите од обвинителството, конфликтот произлегол од сообраќаен инцидент каде што осомничениот управувајќи автомобил „Фолксваген голф” се нашол рамо до рамо со возилото „Сеат леон” управувано од оштетениот. Обидувајќи се да го потисне возилото „Сеат леон” надвор од патот, тој го покажал полициското значење што го носел со себе, сопственост на неговиот татко кој е полициски службеник во СВР Скопје. Оштетениот, верувајќи дека е запиран од полициски службеник, го запрел својот автомобил и пријде на автомобилот на осомничениот. Потоа осомничениот излегол, почнал да го навредува и извади расклоплив нож од својата облека, нанесувајќи му физички повреди пред да се оддалечи од местото. Јавниот обвинител поднесе предлог за притвор до судијата, потенцирајќи го ризикот од потенцијално бегство на осомничениот за да избегне кривично гонење.

