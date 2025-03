0 SHARES Сподели Твитни

Во Велес, СВР денеска прими известување од Основното општинско училиште дека малолетник навлегол во инцидент. Во 10 часот утрината, ученикот со лисици врзал друг ученик и го насочил со пластичен пиштол. По интервенција, пластичниот пиштол му бил одземен и предаден на полициските службеници. Случајот бил пренесен до надлежниот јавен обвинител и Центарот за социјални работи во Велес. По завршување на истрагата и докажувањето на сите факти, најавено е дека ќе следи соодветен поднесок, информираат попладнево од СВР Велес.

The post Инцидент со Ученик кој Врзал Соученик во Велес appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: