Иранец фатен при упад во базата каде што се чуваат атомските бомби!

Светот е во паника по веста за застрашувачкиот безбедносен пропуст во срцето на британската воена моќ! Во екот на најавите за војна меѓу Западот и Техеран, во четвртокот попладне се случило нешто што личи на сценарио од шпионски трилер: ирански државјанин се обидел да пробие во најчуваната воена база во Шкотска!

Полицијата веднаш ги заглавила лисиците на рацете на 34-годишен маж и 31-годишна жена кои се обиделе насилно или со измама да влезат во објектот познат како Фаслејн. Ова не е обична касарна – тоа е местото каде Велика Британија го чува својот нуклеарен арсенал и подморниците кои носат разорни атомски проектили.

Иранска трага: Британските медиуми веќе брујат дека уапсениот маж е ирански државјанин, што во овој момент на воени тензии се толкува како директен обид за саботажа или шпионажа.

Нуклеарна закана: Базата Фаслејн е една од само трите во земјата каде се складира оружје за масовно уништување. Секој непоканет гостин таму е потенцијална катастрофа.

Кралската морнарица потврди: Воениот врв на Британија призна дека се случило апсењето, но деталите за тоа колку блиску биле натрапниците до нуклеарните капацитети се држат во строга тајност.

Овој инцидент доаѓа само неколку часа откако Иран му се закани на Лондон со одмазда. Дали ова бил „осамен волк“ или добро испланирана операција на иранското разузнавање во срцето на шкотските планини? Едно е сигурно – безбедноста на Обединетото Кралство никогаш не била поранлива.