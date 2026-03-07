Иранската војска соопшти дека со „прецизни ракети“ ја погодила американската воена база во Бахреин

Иранската војска, Корпусот на Исламската револуционерна гарда, соопшти дека „погодила“ американска воена база во Бахреин со „прецизни ракети“, пренесува Би-би-си.

Нападот, како што се наведува, е одговор на непотврдени извештаи дека САД погодиле постројка за десалинизација на слатка вода на остров во Ормутскиот теснец.

„Како одговор на агресијата на американските терористи од базата Џуфер против постројката за десалинизација Кешм, оваа американска база беше веднаш погодена од прецизните ракети на ИРГК со цврсто и течно гориво“, се вели во соопштението на ИРГК, кое го сподели државниот новински медиум Фарсна.

Во меѓувреме, во Бахреин е вклучена сирена, според Министерството за внатрешни работи, кое ги повика граѓаните и жителите да се упатат кон безбедно место.

Во последните неколку минути, Министерството за внатрешни работи на Бахреин, исто така, објави на X известување за „пожар и материјална штета“ на куќа и околни згради во главниот град Манама. Се вели дека цивилната одбрана на земјата се справува со пожарот.