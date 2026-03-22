Иранскиот парламент размислува за воведување такси за безбеден премин низ Ормускиот теснец

Иако Ормутскиот теснец е во голема мера блокиран, што влијае на светската економија, иранскиот парламент подготвува закон со кој ќе се наплаќаат такси од бродовите за безбедно минување низ оваа поморска рута, јавуваат иранските медиуми.

Повикувајќи се на член на парламентарниот економски комитет, полуофицијалната новинска агенција ИСНА во саботата објави дека е подготвен закон со кој ќе се наплаќа надомест за премин на бродови низ овој стратешки теснец.

Саид Рахмацадех рече дека воведувањето такси за поморски премин низ теснецот „е вообичаена практика на многу важни поморски патишта низ светот“, пренесува Анадолија.

Тој додаде дека оваа мерка би можела да помогне во зголемувањето на приходите на Иран и да ја подобри безбедноста и услугите за навигација по должината на рутата.

На 2 март, Иран објави ограничувања за пловидба низ теснецот, предупредувајќи дека може да ги таргетира бродовите што ќе се обидат да поминат без координација, како одговор на тековните американско-израелски напади.

Околу 20 милиони барели нафта минуваат низ теснецот секој ден, што го прави еден од најважните енергетски центри во светот. Сегашните прекини веќе ги зголемија трошоците за транспорт и осигурување и предизвикаа загриженост за глобалната економија.

Во петокот, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека Техеран ги поддржува другите земји во обезбедувањето транзит низ теснецот, додавајќи дека безбедно минување може да се постигне ако земји како Јапонија се координираат со Иран.

Американско-израелските напади врз Иран започнаа на 28 февруари, по што Техеран возврати со повторени напади со беспилотни летала и ракети врз Израел и земјите од Заливот каде што се наоѓаат американски воени објекти.

