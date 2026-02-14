Иранскиот престолонаследник го повикува Трамп да помогне во „погребување“ на Исламската Република

Протераниот син на последниот шах на Иран во саботата го повика американскиот претседател Доналд Трамп да му помогне на иранскиот народ да го „закопа“ сегашниот режим и рече дека е „време да се стави крај на Исламската Република“.

Опозиционерот ги повика Иранците дома и во странство да продолжат со демонстрациите против властите, повикувајќи ги да скандираат слогани од своите домови и покриви во 20:00 часот во сабота и недела, за да се совпаднат со протестите во Германија и на други места.

„До претседателот Трамп… Иранскиот народ ве слушна како велите дека помошта е на пат и тие имаат доверба во вас. Помогнете им“, им рече Реза Пахлави, кој живее во САД, за новинарите на Минхенската безбедносна конференција.

Трамп во петокот изјави дека промената на владата во Иран би била „најдоброто нешто што може да се случи“, додека испраќаше втор носач на авиони на Блискиот Исток за да го зголеми воениот притисок врз Исламската Република. Тој претходно се закани со воена интервенција за поддршка на бранот протести во Иран кои достигнаа врв во јануари и беа пречекани со насилно задушување. Потврдениот број на жртви надмина 7.000, а се стравува дека уште многу други се мртви.

. Пахлави, кој не се вратил во Иран од пред Исламската револуција во 1979 година, со која беше соборена монархијата, во Минхен рече: „Време е да се стави крај на Исламската Република. Ова е барањето што одекнува од крвопролевањето на моите сонародници кои не бараат од нас да го поправиме режимот, туку да им помогнеме да го закопаат.“

Пахлави ги охрабри Иранците да се приклучат на бранот протести, за кои иранските власти рекоа дека се киднапирани од „терористи“ поттикнати од нивните заколнати непријатели, САД и Израел. „Во овој дух, ве поканувам, вечерите на 14 и 15 февруари во 20 часот, да ги кренете вашите гласови и да скандирате од вашите домови и покриви. Извикајте ги вашите барања. Покажете го вашето единство. Со нескршлива волја, ние ќе го надвладееме овој окупаторски режим“, рече тој.

Многу протестни скандирања повикуваа на враќање на монархијата, а Пахлави, 65, рече дека е подготвен да предводи демократска транзиција. Иранската опозиција останува поделена, а Пахлави се соочи со критики за неговата поддршка на Израел, правејќи ја многу публицизираната посета во 2023 година што го прекина обидот за обединување на опозициските кампови. Тој, исто така, никогаш не се дистанцирал од автократското владеење на својот татко.