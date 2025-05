Иранскиот шеф на дипломатијата: Нуклеарното оружје е неприфатливо.

0 SHARES Сподели Твитни

Тој додаде дека Иран „се согласува за ова прашање“ со Соединетите Американски Држави (САД).

Во тек се нуклеарни преговори меѓу Иран и САД. Двете страни не се согласуваат околу прашањето за збогатување ураниум, што Иран го смета за свое право.

САД, Израел и други западни земји постојано го обвинуваат Иран дека се обидува да се здобие со нуклеарно оружје.

Иран ги негираше овие тврдења и наместо тоа соопшти дека ја продолжува својата нуклеарна програма исклучиво за цивилни цели.

Сепак, според Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Иран е единствената земја во светот што збогатува ураниум до 60 отсто.

Таа стапка е само технички чекор под прагот од 90 отсто потребен за нуклеарно оружје и многу над границата од 3,67 отсто утврдена со договорот со светските сили од 2015 година.

