Иранските власти го негираат разговорот со Трамп: „Тие ги манипулираат нафтените пазари со лажни вести“

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаи, негира дека Иран водел разговори со Соединетите Американски Држави (САД), велејќи дека ставот на Техеран за Ормутскиот теснец и условите за завршување на војната не се променети.

Во коментарите објавени од државната новинска агенција ИРНА, Багаеи рече дека „добиени се пораки од некои пријателски земји во врска со барањето на САД за преговори за завршување на војната“.

Иран, посочи тој, предупреди на сериозни последици доколку има каков било напад врз виталната енергетска инфраструктура.

Покрај тоа, претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, ја повтори изјавата на Министерството за надворешни работи дека Иран не разговарал со САД.

„Не се водени никакви преговори со САД, а лажните вести се користат за манипулирање на финансиските и нафтените пазари и бегство од мочуриштето во кое се заробени САД и Израел“, рече тој.

Тој додаде дека „Иран бара целосно и каечко казнување на агресорите“.

