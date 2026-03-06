Иранците го погубија својот висок генерал: Им откри на САД и Израел каде е Али Хамнеи? Го прогласија за шпион на Мосад (фото)

Арапските медиуми објавија дека Иранците го погубиле генералот Есмаил Кани, кој беше обвинет дека е агент на Мосад.
Според весникот „Национал“, кој ја објави веста повикувајќи се на непотврдени информации, генералот Кани од Револуционерната гарда и силите Кудс бил обвинет за шпионажа и бил погубен.
Името на Кани се појави по извештаите дека израелскиот Мосад дури знаел каде е врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, кога бил нападнат и убиен.
Како што тогаш објавија медиумите, се ширеа гласини дека Хани му испратил на Бенјамин Нетанјаху слика од починатиот Хамнеи, за да може израелскиот премиер потоа да го информира Доналд Трамп за смртта на врховниот верски водач на Иран.
Токму Кани го наследи Сулејмани по неговата смрт и уживаше апсолутна доверба од Хамнеи.
Кани наводно бил именуван како осомничен во Техеран и бил испрашуван, а испрашувањето завршило кога генералот се онесвестил и бил однесен во болница со симптоми на срцев удар.
Откако Кани ја заврши чистката од своите противници во редовите на Револуционерната гарда, тој повторно стана главна тема на разговор во градот. Се шпекулира дека во јули 2024 година го посетил Исмаил Ханија, на строго доверлива локација во центарот на Техеран. Набргу потоа, Израелците го дигнале во воздух скривалиштето на Хани во воздух. Кани избегал „за некое време“.
Тој повторно, наводно „случајно“, ги преживеал израелските напади за време на 12-дневната војна, за време на која бил убиен голем дел од военото раководство на Иран.
И сега, тој беше отсутен, или штотуку ја напушти канцеларијата на Хамнеи, кога Израелците испукаа 30 прецизни бомби, убивајќи ги сите.
Наводно, по нападот го зел мобилниот телефон и направил фотографија од телото на Врховниот лидер среде урнатините, која наводно ја испратил како доказ.
