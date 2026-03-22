Иранците до европските лидери: Ако не можете да го заштитите Гренланд од Трамп, јавете ни се, ќе дојдеме

На социјалните мрежи се појави видео во кое ирански функционер саркастично му се потсмева на американскиот лидер Доналд Трамп и ѝ нуди „помош“ на Европа поради Гренланд.

Во видео што кружи на интернет, шефот на иранската полиција, бригаден генерал Ахмад Реза Радан, за време на јавно појавување упати иронична понуда до Европската Унија, директно осврнувајќи се на претензии на Трамп кон оваа данска автономна територија.

„Трамп прво ѝ се закани на Европската Унија, а потоа молеше. Рече дека ќе дојдеме и ќе го земеме Гренланд. Сакам да ѝ кажам на Европската Унија: ако не можете да го заштитите вашиот Гренланд, пратете барање, ние ќе дојдеме и ќе го заштитиме“, рекол Радан, предизвикувајќи смеа кај присутните.

Оваа провокативна и донекаде комична изјава доаѓа во сенка на многу посериозни геополитички превирања и ескалација на конфликтот меѓу Соединетите Американски Држави и Иран.

Тензиите го достигнаа пикот откако Иран целосно го блокираше транзитот низ стратешки важниот Ормутски теснец. Овој потег на Техеран дојде како одговор на неодамнешните американско-израелски напади во кои беше убиен врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, на 28 февруари.

Во неделата, претседателот на САД испрати жесток ултиматум до Техеран преку своите комуникациски канали.

„Доколку Иран не го отвори целосно Ормутскиот теснец, без закани, во рок од 48 часа од овој момент, Соединетите Американски Држави ќе нападнат и ќе ги уништат нивните различни електрани, почнувајќи од најголемата“, рече Трамп.

Сепак, Иран не се откажа од американските закани. Наскоро пристигна остар одговор од Техеран, најавувајќи реципрочни мерки во случај на напад врз нивна територија.

„Во согласност со претходните предупредувања, доколку непријателот ја оштети горивната и енергетската инфраструктура на Иран, целата енергетска, ИТ и инфраструктура за десалинизација што им припаѓа на САД и режимот во регионот ќе биде цел“, се вели во соопштението на иранската армија.