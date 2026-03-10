Иранците имаат „понуда“ за Арапите и Европејците: „Протерајте ги амбасадорите на САД и Израел и ќе имате премин низ Хормуз“

0 SHARES Сподели Твитни

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека на секоја арапска или европска земја што ќе ги протера израелскиот и американскиот амбасадор од својата територија ќе ѝ биде дадена „целосна слобода и овластување“ да помине низ Ормутскиот теснец.

Ормутскиот теснец, кој се наоѓа помеѓу Иран, Обединетите Арапски Емирати и Оман, служи како главна порта за извоз на нафта од Персискиот Залив.

Околу една петтина од светската нафта што се транспортира по море поминува низ овој тесен воден пат, што го прави една од најважните точки за глобалниот енергетски пазар. Секоја закана или ограничување во овој теснец предизвикува голема загриженост и потреси на берзите.

Овој потег се толкува како дел од пошироките напори на Техеран да изврши притисок врз владите да заземат политички став против Вашингтон и Израел, во услови на ескалација на конфликтот што го втурна регионот во поширока конфронтација.

Во посебна изјава, ИРГК изјави дека тие ќе го одредат крајот на војната, одговарајќи на тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп дека конфликтот би можел наскоро да заврши.

„Ние сме тие што ќе го одредат крајот на војната“, се нагласува во соопштението на Иранската гарда.

Најновите тензии доаѓаат во услови на растечки конфликт меѓу Иран и САД и по започнувањето на американските и израелските воени операции против ирански цели.

Претседателот Трамп ја опиша кампањата како неопходна за уништување на ракетните капацитети и беспилотните летала на Иран, тврдејќи дека Техеран подготвува напади низ Блискиот Исток.

Трамп вети дека ќе продолжи со воениот притисок сè додека Иран не биде целосно поразен, иако посочи дека војната би можела да биде релативно кратка ако иранското раководство падне или повика на прекин на огнот.

Од друга страна, Иран се стреми да мобилизира регионална поддршка и да му покаже на светот дека сè уште ја задржува контролата и влијанието врз клучните глобални трговски патишта, како што е Ормутскиот теснец.

Иранците имаат „понуда" за Арапите и Европејците: „Протерајте ги амбасадорите на САД и Израел и ќе имате премин низ Хормуз"

