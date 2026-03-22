Иранците одговорија на заканата од Трамп: „Ако ги нападнете електраните, ќе го затвориме целиот регион, нема да има вода“

Иранската армија објави дека покрај енергетскиот сектор, иранските сили ќе нападнат и постројки за десалинизација на вода и ИТ инфраструктура во регионот што е поврзан со САД и Израел.

„Доколку непријателот ја нападне иранската инфраструктура за гориво и енергија, целата енергетска инфраструктура, системи за информатичка технологија и постројки за десалинизација што им припаѓаат на Соединетите Американски Држави и режимот (Израел) во регионот ќе бидат наша цел“, соопшти иранската војска.

Ова строго предупредување дојде откако Доналд Трамп се закани дека ќе ги нападне иранските електрани ако Техеран не го отвори Ормутскиот теснец во рок од 48 часа.

Во меѓувреме, иранската новинска агенција Фарс ги потсети зборовите на поранешниот шеф на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, покојниот Али Лариџани.

Тој претходно предупреди дека „целиот регион ќе остане во темнина, во рок од половина час“ ако иранската електрична мрежа биде цел на напад.

