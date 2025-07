Иранците пронајдоа уште една работилница каде што членовите на Мосад склопувале дронови

0 SHARES Сподели Твитни

Во последните денови, иранските безбедносни сили и разузнавачките агенции пронајдоа уште една работилница каде што оперативците на Мосад составувале беспилотни летала што напаѓале цели во Иран.Склопени делови од дронови, како што се крила, батерии, системи за контрола и водење, беа пронајдени во работилницата, заедно со голема залиха на други уреди.Дроновите беа пронајдени и завршени во работилницата и испратени од иранската разузнавачка служба на експертско испитување и анализа.

⚡️BREAKING Iran has busted a Mossad safe house where its agents were manufacturing kamikaze drones pic.twitter.com/3sLqHPdT2b— Iran Observer (@IranObserver0) July 19, 2025

Иако иранските безбедносни служби уапсија стотици луѓе во изминатите неколку недели под обвинение дека се израелски шпиони, откривањето на нови магацини на Мосад покажува дека сè уште не се пронајдени сите локации.Од друга страна, бројот на ангажирани оперативци, како и запленетата опрема, само укажуваат на обемот на израелските подготовки за операцијата „Рајзинг Лав“.



