0 SHARES Сподели Твитни

Три ирански дронови го погодија патничкиот терминал на аеродромот Рази во Нахчиван, Азербејџан.

Снимките од местото на настанот покажуваат дрон како лета кон аеродромот, оштетување на главниот терминал и екипи за итни случаи на местото на настанот.

Во друго видео кое го виде „Еуроњуз“, се гледа како дрон го погодува аеродромот, предизвикувајќи голема експлозија и облак од чад кој се појавува по нападот.

BREAKING: Iran have attacked Azerbaijan, explosion seen near Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/BKBL3becYo— Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Во соопштението по нападот, Министерството за надворешни работи на Азербејџан соопшти дека „остро ги осудува овие напади со беспилотни летала од страна на Исламската Република Иран, кои резултираа со оштетување на зградата на аеродромот и повреда на двајца цивили“.

Министерството соопшти дека еден дрон се урнал во зградата на терминалот на аеродромот, додека друг се урнал во близина на училиште во селото Шекарабад.

Нахчиван е многу блиску до иранско-азербејџанската граница.

The post Иран го нападна аеродромот во Азербејџан со дрон, објавена е снимка appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: