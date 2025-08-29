Иран за првпат откри дека поседува фабрики за производство на ракети во други земји

0 SHARES Сподели Твитни

Два месеци по завршувањето на израелската војна против Иран, иранскиот министер за одбрана, бригаден генерал Азиз Насирзаде, откри нов аспект од ракетната програма на Иран, велејќи дека Иран има „инфраструктура и фабрики“ за одбрана и оружје во други земји.Иран долго време е познат по снабдувањето со ракетна технологија на своите регионални сојузници, но ова е првпат висок воен командант да признае постоење на фабрика за оружје во странство.Насирзаде, исто така, најави промена во воените приоритети на Иран по 12-дневната војна. Тој не даде детали, но неговото споменување на проблемите во воениот и одбранбениот систем на Револуционерната гарда на почетокот на конфликтот сугерира дека промените може да бидат насочени кон таа област. До војната, таа се потпираше на домашното производство.Насирзаде, кој, како и израелските функционери, прогласи победа во војната, исто така го нагласи развојот на ракетната програма на Иран.„Доколку немавме ракетни капацитети, дефинитивно немаше да има прекин на огнот. Ќе продолжи сè додека не се предадеме“, рече тој.За потребата од проширување на воените програми на Иран, тој рече: „Во денешно време, на која било земја што не е моќна не ѝ е дозволено да живее. Дури и само економската моќ нема да постигне резултати без воена моќ.“

