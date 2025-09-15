Иран им испраќа порака на Арапите: „Барем формирајте заедничка оперативна соба“

0 SHARES Сподели Твитни

Секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Али Лариџани, ги повика исламските влади да преземат конкретни мерки против израелските злосторства и да формираат „заедничка оперативна соба“ за да се спротивстават на агресијата на израелскиот режим и да ги заштитат угнетените муслимани во Палестина.Во објава на арапски јазик на својот профил X во саботата, Лариџани ги критикуваше исламските влади за неактивност, велејќи дека конференциите исполнети со реторика, но без практични резултати, се еднакви на давање ново зелено светло за напад на израелскиот режим.„Предупредување до исламските влади! Одржувањето конференција на ОИС полна со говори без практични резултати (како што се случува на состаноците на Советот за безбедност) всушност е еднакво на издавање нова наредба за агресија во корист на ционистичкиот ентитет! Најмалку, формирајте „соба за заеднички операции“ против лудилото на овој ентитет“, рече Лариџани.„Само таква одлука би била доволна да ги вознемири господарите на овој режим и да ги принуди брзо да ги променат своите наредби под изговор на „глобален мир“ и „Нобелова награда“!“, додаде иранскиот функционер.„И бидејќи не сте направиле ништо за гладните и угнетените муслимани во Палестина, барем донесете скромна одлука да го избегнете сопственото уништување!“, рече Лариџани, обраќајќи се кон муслиманските земји.Во недела и понеделник, Доха ќе биде домаќин на вонреден самит на исламските и арапските лидери, организиран од Организацијата за исламска соработка и Арапската лига, чиј фокус ќе биде на собирање поддршка за Катар и осуда на злосторствата на ционистичкиот режим.На 9 септември, израелскиот режим го нападна раководството на Хамас во главниот град на Катар, чин на агресија што предизвика широка меѓународна осуда.Хамас потврди дека петмина негови членови, вклучувајќи го и синот на високиот лидер Калил ал-Хаја, се убиени во нападот. Исто така, е убиен и еден член на катарските безбедносни сили.

Пронајдете не на следниве мрежи: