Иран испали нов бран ракети кон Израел, Израелските одбранбени сили испраќаат предупредување до мобилните телефони на граѓаните: Веднаш упатете се кон засолништата

Израелската армија објави дека од Иран кон територијата на Израел биле испукани ракети, поради што биле активирани системи за противракетна одбрана низ целата земја.

Според Израелските одбранбени сили (IDF), ракетите биле лансирани пред кратко време, а одбранбените системи моментално работат на пресретнување на заканата.

Во исто време, Командата на Внатрешниот фронт издаде прелиминарно предупредување до жителите на погодените подрачја, кое беше испратено директно на мобилните телефони на граѓаните.

Се апелира до граѓаните да се однесуваат одговорно и строго да се придржуваат до упатствата на надлежните служби.

„Апелираме до јавноста да покаже одговорност и да дејствува во согласност со упатствата, бидејќи тие спасуваат животи“, се вели во соопштението.

На жителите им беше наложено веднаш да се упатат кон заштитените подрачја по добивањето на предупредувањето и да останат таму до понатамошно известување.

Израелските власти нагласуваат дека напуштањето на засолништето е дозволено само по изрична наредба од надлежните служби и дека граѓаните мора да продолжат да дејствуваат во согласност со упатствата на Командата за домашниот фронт.

