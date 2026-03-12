Иран испали ракети врз Ерусалим: Погодена локација во близина на Црквата на Светиот Гроб

Израелското Министерство за надворешни работи денес објави дека иранскиот режим испукува ракети врз Ерусалим.
„Една ракета погоди локација на неколку стотини метри од Стариот град, Западниот ѕид, Ал-Акса и Ридот на храмовите“, соопшти израелското Министерство за надворешни работи на платформата X.
The Iranian regime is firing missiles at Jerusalem, Israel’s capital.One of them struck a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre.Protecting lives & worshippers’ safety comes first. That is why prayer at all… pic.twitter.com/9xh6SEARmA— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 12, 2026
Министерството изјави дека заштитата на животите и безбедноста на верниците е на прво место.
„Затоа, молитвата на сите свети места е привремено прекината“, се вели во соопштението на израелското Министерство за надворешни работи.
Следете ги сите најнови информации за ситуацијата на Блискиот Исток во нашиот специјален блог.
