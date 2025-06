Иран испали 30 ракети кон Израел како одмазда: Голем број од нив пробиваат одбранбени ѕидови во Хаифа и Тел Авив (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

30 балистички ракети од Иран беа лансирани кон западните и централните делови на Израел како одговор на синоќешната интервенција на САД, односно бомбардирањето на нуклеарните постројки во Иран.По лансирањето на ракетата се пријавуваат експлозии во неколку израелски градови, а медицински екипи се на терен.Главните цели на нападот беа Тел Авив и Хаифа, од каде што неколку ракети ја пробија иранската одбрана. Според првичните податоци, најмалку 11 лица се ранети, додека спасувачите сè уште го расчистуваа патот до најтешко погодените згради.

Footage showing incoming Iranian ballistic missiles moments ago over the West Bank in Central Israel. pic.twitter.com/4HbOdlCAd2— OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Според соопштението на израелската армија, се наведува дека во нападот биле испукани најмалку 30 ракети во два плотуна, од кои бранот вклучувал 22 ракети, а вториот бран вклучувал пет.Израелската туристичка компанија „Ел Ал“ објави дека сите нејзини летови се откажани до понатамошно известување, откако израелскиот воздушен простор беше затворен за влезен и излезен воздушен сообраќај рано утрово.



