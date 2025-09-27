Иран и Русија потпишаа договор од 25 милијарди долари за изградба на четири нуклеарни централи

0 SHARES Сподели Твитни

Иран и Русија потпишаа договор вреден 25 милијарди долари за изградба на нуклеарни централи во Исламската Република, објавија иранските државни медиуми во петокот, само неколку часа пред веројатното враќање на сеопфатните санкции на ОН врз Иран.„Договорот за изградба на четири нуклеарни централи во вредност од 25 милијарди долари во Сирик, Хормозган, беше потпишан помеѓу Иран Хормоз и Росатом“, објави државната телевизија.Иран има само една оперативна нуклеарна централа во Бушер на југ, со капацитет од 1.000 мегавати, што покрива само дел од енергетските потреби на земјата.Според државната новинска агенција ИРНА, секоја електрана ќе има капацитет од 1.255 мегавати, иако не се дадени детали за временската рамка.Договорот следува по посетата на Москва од страна на потпретседателот на Иран и шеф на нуклеарната енергија, Мохамед Еслами, оваа недела. Еслами рече дека четири идни реактори ќе бидат лоцирани во Бушер.Русија планира да изгради осум нуклеарни реактори во Иран од најмалку 2014 година, како дел од плановите на Техеран да постигне капацитет на нуклеарна енергија од 20 гигавати до 2040 година.Договорот од 25 милијарди долари доаѓа во време кога таканаречените санкции наметнати од европските страни кон историскиот нуклеарен договор со Иран од 2015 година треба да бидат вратени во сила.Велика Британија, Франција и Германија воведоа санкции минатиот месец, обвинувајќи го Иран дека не ги почитува своите обврски според договорот.На состанокот на Советот за безбедност на ОН во петокот, Кина и Русија предложија нацрт-резолуција што би овозможила уште шест месеци за преговори, но веројатно нема да добие доволно поддршка за да биде усвоена.Западните земји долго време го обвинуваат Иран дека се стреми кон производство на атомска бомба – обвинение што Техеран жестоко го негира, бранејќи го своето право на цивилна нуклеарна програма.САД еднострано се повлекоа од нуклеарниот договор со Иран во 2018 година, што го натера Техеран да почне да ги поништува своите обврски.Преговорите меѓу Вашингтон и Техеран за постигнување нов договор беа во тек, но беа прекинати во јуни поради невидени израелски напади врз Иран, со што започна 12-дневна војна во која накратко се вклучија и САД.Иран претходно потпиша нуклеарен договор со Русија во 1993 година, со кој се дозволи изградбата на електраната Бушер, откако Германија ја напушти по Исламската револуција во 1979 година.

