Иран лансира ракети кон Израел, тие возвраќаат и им наредуваат на жителите да останат во засолништа

Израелската армија испрати порака до граѓаните во која се вели дека од Иран биле лансирани ракети кон нивна територија.„Одбранбените системи работат на пресретнување на заканата. Мора да влезете во заштитените зони по добивањето на предупредување и да останете таму до понатамошно известување“, се наведува во пораката.

Ballistic missiles seen departing Iran for Israel. pic.twitter.com/l7udoPi25I— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Тие наведуваат дека напуштањето на заштитеното подрачје ќе биде дозволено само по добивање конкретни упатства.

Ballistic missiles seen coming down over Afula, to the southeast of Haifa. pic.twitter.com/t2mWhiiGrW— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Во исто време, израелската војска соопшти дека нејзините воздухопловни сили моментално напаѓаат воени цели во Техеран, паралелно со активностите за пресретнување на ракети лансирани од Иран.Сирени се огласуваат во областа Хаифа поради иранскиот бандаж од балистички ракети. Израелските одбранбени сили велат дека цивилите треба да останат во засолништа до понатамошно известување.Повеќе официјални информации се очекуваат наскоро.



