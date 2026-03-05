Иран негира дека негови дронови го нападнале Азербејџан

Иранските вооружени сили негираа дека извршиле напад со дронови врз Азербејџан, по извештаите дека два беспилотни летала што летале од правец на Иран паднале во близина на аеродромот во азербејџанската енклава Нахичиван.

„Исламската Република Иран… негира дека нејзините вооружени сили лансирале дронови кон Република Азербејџан“, се вели во соопштението објавено од полуофицијалната новинска агенција Тасним на Иран.

Обвинувајќи го Израел за нападот, се вели: „Ваквите дејствија на ционистичкиот режим за нарушување на односите меѓу муслиманските земји преку разни средства се добро документирани“.

Азербејџан вети дека ќе одговори по нападот, за кој владата во Баку рече дека дошол од правец на Иран.

„Исламската Република Иран ја сноси целата одговорност за инцидентот“, се вели во соопштението на министерството.

Додаде: „Овие акти на агресија нема да останат неодговорени“.

Министерството рече дека ќе „подготви потребни одмазднички мерки“ без да прецизира какви ќе бидат тие. Додаде дека ќе ги испита видовите дронови што биле употребени во нападот во енклавата Нахичиван во близина на границата со Иран, во кој биле повредени четири лица.

Азербејџан соопшти дека едно беспилотно летало паднало врз терминалната зграда на аеродромот Нахчиван, кој е оддалечен околу шест милји од границата со Иран, а друго беспилотно летало слетало во близина на училишна зграда во блиско село.

Новинската агенција АП објави фотографија за која вели дека покажува штета на училиште во Џулфа, околу 20 милји јужно од аеродромот.