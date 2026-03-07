Иран повторно го напаѓа носачот на авиони „Абрахам Линколн“

Иран испали ракета кон американскиот носач на авиони „Абрахам Линколн“, соопшти иранската војска. Централната команда на САД (CENTCOM) категорично ги отфрли овие тврдења како дезинформации. Во официјалното соопштение се вели дека ракетите дури и не се приближиле до бродот и дека „УСС Абрахам Линколн“ ги продолжува своите активни борбени операции без штета. Ова не е прв извештај за напад врз „Абрахам Линколн“.

На 1 март 2026 година, Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГК) официјално објави дека го погодила носачот на авиони со четири балистички ракети. Подоцна, на 5 март, се појавија нови извештаи за напади со беспилотни летала и крстосувачки ракети во Оманскиот Залив, при што иранската страна тврдеше дека бродот бил принуден да се оддалечи повеќе од 1.000 км од Заливот.

Засега, носачот на авиони „Абрахам Линколн“ останува во готовност во Арапското Море, служејќи како клучна платформа за воздушни напади врз иранската воена инфраструктура. Во исто време, стана јасно дека САД се подготвуваат да испратат трет носач на авиони – „Џорџ Буш“ (USS George H.W. Bush) на Блискиот Исток. Таму веќе се наоѓаат два носачи на авиони: „Абрахам Линколн“ и „Џералд Форд“. Ова ќе доведе до присуство на три суперносачи на нуклеарен погон во регионот истовремено.