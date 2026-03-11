Иран погоди складиште за нафта во Оман

Складишта за нафта беа погодени во оманското пристаниште Салалах, соопшти британската компанија за поморска безбедност Ambrey.

Според извештаите, беспилотни летала погодиле резервоари со гориво во пристаништето, пренесе оманската државна телевизија.

Од компанијата Ambrey наведуваат дека засега нема информации за штета врз трговските бродови во пристаништето.

Нападот се случува во момент кога Иран продолжува да гаѓа енергетски постројки и складишта за нафта низ Персискиот Залив, како одговор на американските и израелските напади врз иранска територија.