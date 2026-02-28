Иран потврди: Ајатолахот е мртов

Иран потврди дека ајатолахот Али Хамнеи, врховниот водач на Иран, е мртов. На неговиот профил на Твитер беше објавена порака:

„Во возвишеното име на Хајдар (имам Али), мир нека биде врз него. Без него нема небо ни земја. Без него нема љубов како Зејнаб“

„Хајдер“ е едно од имињата/почесните имиња на Имам Али (Али ибн Аби Талиб), а изразот „алаихи селам“ значи „мир нека биде врз него“ и се користи како знак на почит.

Американскиот претседател Доналд Трамп, исто така, потврди дека тој е мртов.

Израелскиот Канал 12, исто така, објави дека на премиерот Бенјамин Нетанјаху наводно му била презентирана документација за телото на Хамнеи.