Иран се заканува со одмазда поради убиството на Официрот: Близок соработник на Сулејмани е убиен во израелски воздушен напад врз Дамаск

Техеран се закани дека ќе одговори на убиството на висок офицер на Иранската револуционерна гарда во Сирија.

Рази Мусави, висок воен советник во Сирија, беше убиен во наводен израелски напад во близина на Дамаск. Мусави беше одговорен за координација на воениот сојуз меѓу Иран и Сирија и се верува дека бил вклучен во напорите на Техеран да ги вооружи милитантите во областа, вклучително и либанското движење Хезболах.

– Узурпаторскиот и варварски ционистички режим ќе плати за ова злосторство – објави ИРГЦ.

Secondaries can be heard in the area reportedly struck in an airstrike earlier in Aqraba region, Damascus, Syria. pic.twitter.com/4ut6J1h5Dj— Aurora Intel (@AuroraIntel) December 25, 2023

Новинската агенција ИРНА наведува дека Мусави бил убиен во воздушен напад на „ционистичкиот режим“ во јужните предградија на Дамаск. Агенцијата наведува дека Мусави бил „еден од најискусните советници“ на Корпусот на гардата на Исламската револуција во Сирија.

Иранската новинска агенција Тасним забележува дека Мусави бил близок со поранешниот командант на ИРГЦ Касем Сулејмани, кој беше убиен во напад на американско беспилотно летало во 2020 година по неговото пристигнување во Багдад.

Иранската револуционерна гарда, да потсетиме, неодамна објави дека двајца нејзини офицери биле убиени во Сирија.

– Мухамед Али Атаи Шурчех и Панах Тагизадех беа мачени додека беа на советодавна мисија во Сирија – соопшти ИРГЦ и го обвини Израел за нивната смрт.



