Иран тврди дека го нападнал оперативниот центар на Мосад

Иранската револуционерна гарда соопшти дека ги нападнала израелската воена разузнавачка управа и оперативниот центар на Мосад, разузнавачката агенција на земјата, во Херцлија.Масивни експлозии беа пријавени во централниот израелски град утрово, а фотографиите од местото на настанот покажуваат голем столб чад како се издига од зграда.Како што пишува „Скај њуз“, на екипата на овој медиум не ѝ било дозволено да се приближи до местото, бидејќи тамошните власти рекле дека тоа ѝ припаѓа на војската, без дополнително објаснување.BIG: Iranian ballistic missiles reportedly hit two sites in the IDF intelligence complex in Herzliya, including Dayan Camp, home to the Military Intelligence School. Geolocation confirms the strikes.Source: EGYOSINT pic.twitter.com/VcwuvauK5R— Clash Report (@clashreport) June 17, 2025Веста доаѓа откако висок ирански воен командант во вторникот предупреди дека нападите на Иран врз Израел ќе се интензивираат во наредните часови, бидејќи Иран и Израел се во петти ден од размена на оган.UNCONFIRMED: Iranian missile strikes today. may have hit nearby Mossad HQs in Herzliya.On the second footage, the cameramen says:“On the Mossad, they even managed to hit the Mossad. Wow.” pic.twitter.com/8uDC8e0hKN— Clash Report (@clashreport) June 17, 2025Иранските медиуми, исто така, објавија дека лекарите и медицинските сестри се повикани од „одмор“ за да ги извршуваат своите должности.Како што потсетуваат медиумите, претходно во вторникот, моќни експлозии се слушнаа над Тел Авив и Ерусалим, додека сирени за воздушен напад се слушнаа во делови од Израел, а војската предупреди за дојдовни ирански ракети.



