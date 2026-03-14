Иран ја предупреди Украина: Целата ваша територија сега е легитимна цел

Иран ѝ се заканува на Украина за поддршка на Израел.
Шефот на Комитетот за национална безбедност на иранскиот парламент, Ебрахим Азизи, побара целата територија на Украина да се смета за легитимна цел.
– Со поддршка на израелскиот режим со беспилотни летала, опустошената Украина ефикасно се вклучи во војната . Според член 51 од Повелбата на ОН, ова ја претвори целата нејзина територија во легитимна цел за Иран – рече Азизи.
Iran Threatens Ukraine with Strikes The head of the Iranian Parliament’s National Security Committee, Ebrahim Azizi, has called for considering all of Ukraine’s territory a legitimate target:”By providing support to the Israeli regime with drones, the collapsing Ukraine… pic.twitter.com/qxrL9M1WiG— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026
