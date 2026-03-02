Ирина Шајк едвај ги задржа бујните гради: Моделот во смело издание, а сите гледаа во нејзините облини како хипнотизирани

0 SHARES Сподели Твитни

На црвениот тепих на доделувањето на актерските награди, Ирина Шајк воодушеви во драматичен фустан со V-изрез и преголеми ракавици.

Појавувањето на Ирина Шајк на доделувањето на наградите за актери не е прв пат моделот да ги истакне своите облини преку екстравагантни, речиси надреални силуети.

Моделот направи прекрасен настап на црвениот тепих на доделувањето на наградите SAG 2026 во неделата, привлекувајќи внимание во црна тоалета со V-изрез што ги покажуваше нејзините гради . Но, додека нејзината облека имаше драматични детали како шлиц до бутовите, корсет со врвки и подложени колкови, ѕвездата на нејзината комбинација можеби е нејзиниот додаток: пар преголеми оперски ракавици што практично ѝ достигнуваа до пазувите.

Таа го комплетираше изгледот со подеднакво смел гламур, вклучувајќи драматичен црн ајлајнер и светло црвен кармин.

– „Нема повеќе граници, нема рамки во кои мора да се вклопиш како „само модел“ или „само ова“. Ако нешто ми носи радост, ако го сакам тоа што го правам и ако имам креативен партнер кој ме инспирира, сакам да го истражам“, изјави Шајк за списанието V.

Со почетокот на 2026 година, јасно е дека уште посмели и необични модни потези нè очекуваат од овој руски модел, кој никогаш не престанува да ги поместува границите на стилот и естетиката.

