Ирина Шајк фотографирана на одмор во Италија: Облечена во бикини со дезен избран од многу познати дами (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Руската манекенка Ирина Шајк моментално е на одмор на италијанскиот остров Капри, а за таа пригода одлучи да облече тренди бикини со точки.На фотографиите добиени од PageSix, Ирина носеше минијатурно црно-бело бикини со точки од Dolce & Gabbana.Шајк е една од многуте ѕвезди кои го прифатија трендот со точки оваа сезона. Кајли Џенер, Пријанка Чопра, Хејли Бибер и Бетини Франкел исто така го носат овој дезен неодамна.

Irina Shayk wears trendy polka-dot bikini for summer beach day in Capri https://t.co/2yzzx9GRs8 pic.twitter.com/GRdPo0wycv— Page Six (@PageSix) August 3, 2025

Таа бикинито го искомбинираше со шапка со цветен дезен и накит, вклучувајќи нараквици за нозе, ѓердан во форма на крст и синџирче на половината.Руската манекенка се забавуваше на плажа со својата седумгодишна ќерка Леа – која ја има со поранешниот сопруг Бредли Купер.Инаку, минатата недела 39-годишната манекенка беше видена во Неапол, Италија, каде што снимаше кампања за Долче и Габана со италијанскиот актер Микеле Мороне. Двајцата беа видени како се бакнуваат силно на улиците, но се разделија штом камерите престанаа да снимаат.



Пронајдете не на следниве мрежи: