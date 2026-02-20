Иронизирано, ама извинување на СДСМ до Орце Ѓорѓиевски

0 SHARES Сподели Твитни

Му се извинуваме на Орце Ѓорѓевски што му ја отворивме најболната тема, каде завршуваат парите на граѓаните од тендерите кои ги добиваат двете омилени фирми на власта, Пирамид билдинг и Ленди груп.

За два месеци 96 милиони денари или 1,56 милиони евра добиле омилените фирми на Орце и на ВМРО-ОКГ од Град Скопје каде тој е градоначалник.

20 милиони денари е тендерот за Пирамид Билдинг со склучен договор на 05.12.2026 година.

76 милиони денари е тендерот за Ленди Груп со склучен договор од 28.01.2026 година.

Едни исти фирми, на централно и на локално ниво добиваат тендери и ние да им се извиниме?

Да не треба да му се извинуваме на Орце и за 56те тендери на Пирамид билдинг, каде е татко му на шефот на Кабинет на Мицкоски, Нелоски?

Или да се извинуваме и 74те тендери на Ленди груп вредни 17.5 милиони евра?

Вие да делите тендери и да се луксузирате на грбот на народот со авиони, часовници, чанти а народот кој не може да врзе крај со крај да ви се извинува?

Извини Орце, да не се малку тендери, да не треба повеќе?

А што се однесува до чантата, следниот пат кога ќе објавуваат слика, прво нека ја проучат разликата од таа што неговата сопруга ја носи на промоцијата со онаа којашто ја објави денеска, очигледна е

Да да, и ние и граѓаните веруваме дека чантата е 944 денари. Веруваме да.

СДСМ

Центар за комуникации со јавноста

