0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Воведувањето на дополнителни царини за земјите што извезуваат во САД предизвика многу реакции, но оваа одлука беше одложена на три месеци. Сепак, останаа царините кон Кина, кои беа зголемени поради зголемување на кинеските царини. Претседателот Трамп реши да воведе дополнителна царина од 125%. Ова, заедно со веќе постоечката стапка од 20%, значи дека увозот на кинески производи во САД ќе биде царинет со 145%. Ова го предизвика незадоволството на ИТ компаниите кои голем дел од производството го вршат во Кина. Трамп тврди дека неговата цел е враќање на производството во САД, но тоа е тешко остварливо поради недостапност на доволно квалитетен кадар.

Неколку дена подоцна, Трамп одлучи да исклучи од дополнителната стапка од 125% одредени производи, вклучувајќи компјутери, смартфони и електронски чипови. Иднината на царинската политика за Кина останува неизвесна и се очекуваат можни промени. Тензиите меѓу САД и Кина потекнуваат од првиот мандат на Трамп, така што останува да се види како ќе се развива ситуацијата во иднината.

The post Исклучување на електронски производи од царини во трговските преговори со Кина appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: