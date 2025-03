Искусен маринец предводи војска во Бахмут

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го постави новиот началник на Генералштабот на вооружените сили на Украина. Оваа промена беше официјализирана преку Генералштабот, а се појави и указ од претседателот донесен на 16 март. Новата улога ќе ја преземе генерал-мајор Андриј Гнатов, кој претходно служеше како заменик началник на Генералштабот. Според изјавите од Генералштабот, назначувањето е направено за подобрување на командниот и контролниот квалитет на трупите. Генерал-мајорот Гнатов доби задача да ја зајакне ефикасноста на командната структура, особено во однос на реорганизацијата и примената на командните структури, со акцент на донесувањето и спроведувањето на одлуките на врховниот командант, како и примената на борбеното искуство во планирањето и командувањето на трупите.

Поранешниот началник, генерал-полковник Анатолиј Баргилевич, ќе продолжи со работа како генерален инспектор во Министерството за одбрана на Украина. Неговите нови обврски вклучуваат надзор на реформите во војската и осигурување на законитост и усогласеност со одлуките во рамките на Министерството, искористувајќи го неговото долго време поминато во управувањето на вооружените сили.

За новиот началник, генералот Андриј Гнатов, се знае дека претходно беше на позиции како заменик началник на Генералштабот и командант на трупите во оперативната команда „Југ“. Меѓу 2016 и 2018 година, Гнатов беше началник на штабот и командант на 36-та поморска бригада. Од пролетта 2023 година, Гнатов беше одговорен за одбраната на Бахмут.

