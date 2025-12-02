Исплатата на пензиите продолжува редовно, пензионерите да не подлегнуваат на дезинформации и шпекулации – апелираат од Министерството за социјална политика

Министерството за социјална политика, демографија и млади ја информира јавноста дека исплатата на пензиите се одвива редовно и без промени. Сите пензии се исплаќаат согласно важечките законски одредби.

Во врска со информациите за постапката во Уставниот суд, Министерството појаснува дека отворањето постапка не значи укинување или измена на мерките што во моментов важат. Сите законски решенија остануваат во сила до донесување конечна одлука од Судот.

Министерството апелира до пензионерите да не подлегнуваат на дезинформации и шпекулации. Каква било евентуална промена во законската рамка ќе биде навремено и транспарентно соопштена,.

Социјалната сигурност и стабилноста на пензискиот систем остануваат врвен приоритет на Министерството.