ИСПЛИВА ТАЈНАТА ЗА СТЕЛА САВИЌ, ЧИЕ ТЕЛО БЕШЕ ПРОНАЈДЕНО ВО ВЕНТИЛАЦИОНИОТ ОТВОР ВО ВРАЧАР: Таа беше убава жена, талентиран уметник, а нејзиното момче беше актер!

Зад мистериозната смрт на Стела Савиќ се крие приказна за жена која беше препознатливо име на белградската сцена во деведесеттите години.

За животот на Стела Савиќ , чие тело беше пронајдено минатата недела во отворот за вентилација на зграда на Врачар во Белград, јавноста почна поинтензивно да зборува дури по трагедијата што го потресе градот. Зад оваа мистериозна смрт, како што се испостави, стои приказната за жена која беше препознатливо име на белградската сцена во 1990-тите. Во време кога тетоважите штотуку почнуваа да ја напуштаат субкултурата и да влегуваат во пошироката општествена сфера, таа стана мајстор за тетоважи.

Временска машина

Како што дознава Курир, во тој период Стела се сметала за една од најбараните тетоважери во Белград. Нејзината репутација не била ограничена само на тесен круг клиенти, таа била доволно позната за да се појави во медиумите, па затоа била гостинка во емисијата „Бисери“, чиј автор и водител е Вања Булиќ.

Детали од минатото

Ова ни го потврди лично водителот и писател, потсетувајќи се на една средба што датира од раните денови на неговата телевизиска кариера.

– Не дознав која е таа жена – почнавме разговор со Вања .

Кога му објаснивме подетално, тој се сети и ги сподели своите впечатоци.

– Да, да, сега знам кој е. Тоа беше пред 30 години. Шоуто штотуку започна. За жал, не ја имам зачувано таа емисија, но се сеќавам дека тоа беше времето кога белградските мангупи почнаа да покажуваат тетоважи на своите тела во голем обем. Таа беше обучен татковски мајстор. Барем така тврдеше. Во тие емисии е убаво дури и кога лажат, не им побарав диплома. Снимавме и таа си ја отвори душата – вели новинарката.

Во тој период, тетоважите во Србија сè уште носеа одредена порака, честопати поврзана со маргинални групи, но во исто време тие стануваа сè попопуларни меѓу помладите генерации и урбаните кругови. Токму во таква средина, според соговорникот, Стела успеала да изгради име и да се истакне со својата работа и пристап.

Вања Булиќ се обиде да се сети на сите детали од таа средба, но признава дека возраста си го направила своето.

– Не можам да се сетам на сите детали, се обидувам. Ми раскажа за тетоважите и во кој дел клиентите најмногу сакаат да се тетовираат. Сакав да ми каже кои пораки се напишани на телото најмногу. Ми рече дека имињата се најмалку барани, а се користат цитати од стрипови. Се сеќавам дека носеше и хартии за да покаже што е најбарано. Ја испровоцирав да ми каже што војниците најмногу тетовирале. Беше интересна емисија со неа. Жал ми е што се случи – заклучува Вања.

Како што дознаваме понатаму, уметноста на тетовирање за Савиќ не била само работа, туку и страст што произлегла од нејзината љубов кон цртањето. Таа покажала талент за визуелни уметности уште од мала возраст, а тетовирањето ѝ дало начин да ја комбинира креативноста и комуникацијата со луѓето, оставајќи белег буквално на нивните тела.

Нејзиниот приватен живот, сепак, беше исто толку бурен како и нејзиниот професионален пат. Според извори запознаени со нејзиното минато, со години била во врска со маж кој се занимавал со снимање филмови за возрасни, што во тоа време предизвикало внимание и коментари од оние околу неа.

– Стела беше убава жена. Атрактивна, доминантна и ги сакаше предизвиците. Таа излегуваше со човек кој снимаше порно филмови. Тоа ја импресионираше – ни рече нејзиниот пијач.

Наводно, раскинувањето на таа врска ѝ било тешко, а некои тврдат дека после тоа се повлекла и го променила ритамот на својот живот. Иако деталите од нејзините подоцнежни години сè уште се обвиткани во мистерија, јасно е дека оставила трага и во светот на тетоважите и меѓу луѓето што ја познавале.

Трагичниот крај на оваа жена отвори многу прашања. Сепак, паралелно со истрагата, јавноста полека составува мозаик од нејзиниот живот од талентирана уметница и медиумски препознатлива личност, до жена чија судбина продолжува да интригира и тресе.

Додека чекаат да се разјаснат околностите што доведоа до нејзината смрт, останува сеќавањето на една необична животна приказна од времето кога тетоважите штотуку почнуваа да ги раскажуваат своите приказни, а таа беше меѓу оние што ги создадоа.

Да ве потсетиме, телото на Стела Савиќ беше пронајдено во отворот за вентилација во Врачар, а се претпоставува дека таа била мртва на тоа место неколку дена пред да биде забележано телото.

