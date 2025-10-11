Испробајте рецепт за домашен кератин: Вашата коса ќе ви се заблагодари

0 SHARES Сподели Твитни

Пченкарното брашно и бебешкото масло ќе бидат ваши сојузници за здрава коса.

Веднаш штом се појави во салоните, кератинскиот третман стана (и остана) многу популарен. Многу девојки ги привлекува фактот што можат само да ја исушат косата, без макотрпно фенирање а таа да остане права и сјајна.

Затоа, кератинот ја исправа косата и и дава свиленкаст и мазен изглед. Благодарение на него, оштетената и сува коса почнува полека да го враќа сјајот и густината, а одржувањето е драстично полесно.

Сепак, цените во салоните знаат да бидат доста високи кога станува збор за овој третман, па сосема е логично да се појави домашна, попристапна варијанта, која можете да ја примените дома.

Важно е да се напомене дека не е трајно решение, ниту премногу долгорочно, како оние третмани во салоните, но дефинитивно ќе добиете сличен ефект.

Потребно ви е:

– 1 шолја вода

– 2 лажици пченкарно брашно

– 1 лажица бебешко масло

Постапка:

Истурете го пченкарното брашно во водата, почекајте да зоврие, па мешајте додека не се згусне. Додадете го бебешкото масло и повторно измешајте. Почекајте да се олади, а потоа нанесете ја смесата по целата коса и оставете да отстои 20 – 25 минути. Потоа, регуларно измијте ја косата.

