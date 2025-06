Историска ескалација на Блискиот Исток – најголемиот израелски напад од 1981 година

0 SHARES Сподели Твитни

За прв пат досега, Израел започна директни напади врз нуклеарната инфраструктура на Иран – не врз посредници, туку врз клучни цели во земјата: Натанц, Фордоу и Исфахан.Неколку генерали на Корпусот на Револуционерната гарда (IRGC) и нуклеарни научници се убиени. Ова е најзначајната операција на Израел од бомбардирањето на реакторот Осирак во Ирак во 1981 година.Пораката е јасна: Израел нема да дозволи Иран да поседува нуклеарно оружје – и е подготвен да дејствува превентивно, отворено и во голем обем.Иран одговори со лансирање на над 150 балистички ракети и повеќе од 100 дронови. Повеќето беа пресретнати во воздух, но некои успеаја да ги погодат Тел Авив и Ерусалим, погодувајќи станбени области и повредувајќи цивили.Ова е трет директен напад на Иран врз израелска територија оваа година – но веројатно е најбруталниот и најдеструктивниот.Ситуацијата ризикува ескалација во регионална војна. Хезболах, палестинските фракции и ирачките милиции се мобилизираат.САД веќе се вклучени во пресретнувањето на ракетите и во итни евакуации. Воздушниот простор над Иран, Ирак и Израел е затворен.Цените на нафтата и златото растат. За прв пат од војната во Ирак во 2003 година, Блискиот Исток е на работ на отворен меѓудржавен конфликт – со потенцијални нуклеарни последици.Friday the 13th — the day the Israel–Iran conflict entered a new phase.1️⃣ For the first time ever, Israel launched direct strikes on Iran’s nuclear infrastructure — not on proxies, but on key sites inside the country: Natanz, Fordow, and Isfahan. Several IRGC generals and… pic.twitter.com/707uyl13JU— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025



