Историска одлука на Германија: Градење на најмоќната армија во Европа (фото)

Кога војниците од Панцергренадиербатајон 371 им се придружија на своите сојузници во воена вежба во Норвешка пред една деценија, тие требаше да ја демонстрираат моќта на елитните сили за брза реакција на НАТО. Наместо тоа, вежбата се претвори во фарса бидејќи германските војници, лошо опремени, мораа да монтираат црни метли на своите оклопни транспортери наместо митралези.

Срамниот инцидент, кој Берлин се обиде да го прикрие, стана симбол на занемарувањето на Германија кон својата војска, позната како Бундесвер. Сојузниците го сметаа за предмет на потсмев, но времињата се менуваат и германската воена машина, во услови на руска агресија, повторно станува посилна и станува сила со која треба да се смета, пишува „Телеграф“ .

Според радикалните реформи што ги протурка канцеларот Фридрих Мерц оваа година, Берлин ги укина сите фискални ограничувања за трошоците за одбрана со една цел: изградба на најмоќната војска во Европа. Тоа го отвори патот за масовно стекнување опрема – тенкови, артилерија, борбени авиони и воени бродови – во вредност од стотици милијарди евра, додека Бундесверот се подготвува да се соочи со заканата што ја претставува Владимир Путин.

Генерално, Германија потроши повеќе од 50 милијарди евра за оружје минатата година, а во тек се планови за дополнително трошење од дури 377 милијарди евра . Историското проширување повторно треба да ја трансформира Германија во столб на НАТО, со огромни импликации за безбедноста на континентот. Но, клучното прашање останува: дали тоа ќе биде доволно за да се спротивстави на Русија?

Клучна улога на источното крило

Во случај на руски напад врз источниот крило на НАТО, улогата на Германија би била клучна. Со војниците веќе трајно стационирани во Литванија, се очекува поголемиот дел од Бундесверот итно да се упати напред за да ги поддржи сојузниците како Полска. „Всушност, се очекува тие да обезбедат поголем дел од копнените капацитети во континентална Европа“, вели Едвард Арнолд од Кралскиот институт за обединети служби (RUSI), воен тинк-тенк. „Голем дел од огнената моќ ќе дојде од Германија и Полска, како и од САД“.

Николас Драмонд, британски консултант за одбрана кој работи со германски одбранбени компании, додава: „Русите веројатно би ја нападнале Полска, а на Полска би ѝ била потребна помош, а Германија би ја обезбедила. Значи, им е потребна способност за водење маневрирана војна, а тоа значи тенкови, пешадија, артилерија и авиони кои работат заедно за да го потиснат непријателот“.

Последици од „дивидендата од мирот“

Со години, Германија ги игнорираше целите за трошење на НАТО и дозволуваше нејзините вооружени сили да се влошат, бидејќи политичките лидери претпоставуваа дека деновите на вооружен конфликт во Европа се завршени. По падот на Берлинскиот ѕид, воените трошоци паднаа од 2,5% на само 1,4% од БДП. Ова делумно беше резултат на длабоко вкоренетиот антимилитаризам, реакција на наследството на нацизмот. Политичарите претпочитаа да ја пожнеат „дивидендата од мирот“ и во голема мера го избегнуваа конфликтот.

Резултатот беше Бундесвер во толку лоша состојба што беше принуден да ја „канибализира“ опремата за да одржи барем дел од неа во функција.„Потрошувачката толку многу се намали што замената на постојната опрема стана речиси невозможна“, вели Гунтрам Волф од Институтот Кил.

,,Ако имавте три тенкови, ќе користевте два само за да набавите резервни делови за преостанатиот“.

Помеѓу 1992 и 2013 година, бројот на главни борбени тенкови се намали од 6.684 на само 323, а флотата на борбени авиони се намали од 553 на 205.

Двоен шок: Војната на Путин и враќањето на Трамп

Два политички шока го предизвикаа пресвртот: руската инвазија на Украина во 2022 година и предупредувањето на Доналд Трамп дека Америка повеќе нема да ја финансира одбраната на Европа. Нападот на Путин ја разби илузијата во Берлин дека со него може да се преговара. Тогашниот канцелар Олаф Шолц одржа историски говор за „цајтенвенде“ (пресвртница), ветувајќи „моќен, најсовремен Бундесвер“ и основајќи посебен фонд од 100 милијарди евра за војската.

Но, нов удар дојде од Америка со враќањето на Доналд Трамп, кој ги нарече европските сојузници „деликвенти“ и го натера Берлин да се запраша: што ако повеќе не може да се смета на Вашингтон? Тоа беше пресвртница за новиот канцелар Фридрих Мерц. Иако деклариран атлантист, тој беше толку потресен од коментарите на Трамп што предупреди дека на Европа ѝ е потребна „независност од САД“ и иницираше радикални реформи на уставната „сопирачка за долг“ на Германија.

„Никогаш не помислив дека ќе морам да кажам нешто вакво“, рече Мерц. „Но, јасно е дека Американците се во голема мера рамнодушни кон судбината на Европа.“ Уставната промена, која ги укина ограничувањата за задолжување за одбрана, создаде огромен простор за трошење, а Мерц вети дека ќе го трансформира Бундесверот во „најсилната конвенционална армија во Европа“.

Неограничени средства за војската

Овој месец беше објавено дека се изготвени планови за трошење на неверојатни 377 милијарди евра за одбрана. Поголемиот дел од ова ќе биде финансирано со задолжување, што нема да биде проблем за Германија. Нејзиниот однос долг-БДП е само 62%, во споредба со 100% во Велика Британија и Франција. „Германија има најголем фискален простор од која било друга голема економија во Европа“, вели Сандер Тордоар од Центарот за европски реформи.

За некои, ова воено засилување ќе евоцира спомени на нацистичката воена машинерија, но Драмонд истакнува дека работите се многу различни денес. „Секако, некои луѓе се прашуваат дали треба да се грижиме за тоа Германија да ја има војската што ја имаше во 1939 година“, вели тој. „Но, работите сега се многу, многу различни. Тоа воопшто не е милитаристичка култура. Тие го гледаат тоа како неопходен чин.“ Според плановите на Мерц, трошењето ќе ја достигне новата цел на НАТО од 3,5% од БДП до 2029 година, шест години пред да вети Велика Британија.

Што купува Берлин?

Леопард 2, главниот борбен тенк на Бундесверот, е сакан низ целиот свет. Сепак, Германците не купиле нов Леопард од Студената војна до 2023 година. Сега тоа се менува – нарачани се 105 нови, со што вкупната флота изнесува повеќе од 400. За споредба, Обединетото Кралство има 213 тенкови.

И тоа е само почетокот. Само во 2024 година, Берлин нарача 123 оклопни транспортери „Боксер“, 19 мобилни системи за воздушна одбрана „Скајренџер“, шест фрегати, две подморници и до 1.000 американски ракети „Патриот“, во вредност од 58 милијарди евра.

Германските нарачки минатата година беа три пати поголеми од оние на Велика Британија, Франција и Полска заедно. Поголемиот дел од опремата ќе биде испорачана од домашни компании како што е „Рајнметал“, чии акции скокнаа од 96 евра пред војната во Украина на повеќе од 1.700 евра денес.

Дали се враќа воената служба?

Друг знак за сериозноста на ситуацијата е повикот за повторно воведување на задолжителната воена служба, укината во 2011 година. Бундесверот моментално има околу 185.000 војници, а целта е да се зголеми тој број на 260.000, со 200.000 резервисти. Канцеларот Мерц се сомнева дека ова може да се постигне само на доброволна основа, а неодамнешната анкета покажа дека повеќе од половина од јавноста го поддржува враќањето на задолжителната воена служба.

Дебатата во Германија е многу поотрезнета отколку во Велика Британија, делумно поради признанието на владата дека Европа би можела да се соочи со заканата од инвазија уште во 2027 година. Во овој поглед, Германија веќе работи со Полска за проширување на клучните автопати што би се користеле за транспорт на воени конвои во случај на војна.

Ќе биде ли сето тоа доволно?

Но, клучното прашање останува: дали германските напори се доволни и дали доаѓаат предоцна? Извештај на Институтот Кил покажа дека руската воена машина сега може да произведе еквивалент на сите германски залихи на оружје за 2021 година за само седум месеци.

,,Следниот предизвик за Германците е да го направат одвраќањето реално и веродостојно во очите на Русија“, вели Арнолд, кој верува дека Путин сè уште смета на влијание врз Берлин.

Други експерти, како Волф, ги критикуваат прекумерните инвестиции во скапи, застарени системи наместо беспилотни летала и ракети, како и зависноста од американската технологија. Сепак, за повеќето сојузници, враќањето на Германија во целосна воена сила е исклучително добредојдено.

„Идејата дека ќе има мир во наше време е малку заблуда, па затоа мора да се воздржиме“, заклучува Драмонд.

„Затоа мислам дека Германците се во право што го прават тоа“.

