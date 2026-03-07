Историски дебакл на Денвер и покрај одличната игра на Јокиќ, мајсторскиот Дончиќ ја уништи Индијана (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Кошаркарите на Денвер го претрпеа најголемиот пораз во историјата на клубот на домашен терен, и покрај одличната игра на Никола Јокиќ.

Никсите им направија вистинска катастрофа на Нагетсите и славеа со резултат од 142:103, израмнувајќи го најтешкиот пораз на домашен терен во историјата на франшизата со 39 поени разлика, рекорд поставен во 1998 година против Булс на Џордан.

Покрај дебаклот што резултираше со тоа, Денвер доживеа уште една огромна несреќа – на крајот од првото полувреме, Џамал ​​Мареј го повреди левиот глужд откако несмасно стапна на ногата на Никола Јокиќ и мораше да го напушти паркетот со помош на своите соиграчи.

Крилото на Њујорк, ОГ Ануноби, беше апсолутен играч на натпреварот со 34 поени, додека од друга страна, Јокиќ се потруди и постигна 38 поени во првите три четвртини, но без Мареј на теренот и со тоа што целиот тим промаши 17 последователни тројки во еден момент, тоа едноставно не беше доволно.

Џејлен Брансон беше вистинскиот диригент на нападот на Никс со 15 асистенции (иако даде само 9 поени), додека Карл-Ентони Таунс запиша моќен дабл-дабл со 19 поени и дури 17 скока.

Лука Дончиќ исто така одигра маестрална партија, но за разлика од Јокиќ, тој му донесе победа на својот тим.

ЛА Лејкерс ги победија Индијана Пејсерс со резултат од 128:117, а Дончиќ постигна неверојатни 44 поени во првите три четвртини. Со оглед на тоа што Лејкерс имаа огромна предност, тој ја преседе последната четвртина целосно на клупата и се одмараше.

Лука го отвори натпреварот нереално – само во првата четвртина постигна 22 поени со совршен шут за три поени (5/5). Го заврши натпреварот со вкупно седум тројки, а покрај тоа, успеа да подели 5 асистенции и да земе 9 скока.

Сето ова го направи во ноќ кога Леброн Џејмс беше одморен поради помали повреди (лактот и стапалото), а во тимот недостасуваше и Деандре Ајтон. Лука буквално го презеде целиот офанзивен товар и ја уништи одбраната на Индијана.

Со овој настап, Дончиќ стана само четвртиот играч во богатата историја на Лејкерси кој постигнал најмалку 10 натпревари со 40 или повеќе поени во една сезона. Со тоа, тој им се придружи на апсолутните легенди на франшизата, Коби Брајант, Елгин Бејлор и Џери Вест.

Остин Ривс го следеше добро со 19 поени, додека Паскал Сиакам ги предводеше Пејсерси со 26 поени. Ова беше осмиот последователен пораз на Пејсерси од паузата за Ол-стар натпреварите.

