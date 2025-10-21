Историски момент за Македонската медицина, нов метод за операција на мозок

0 SHARES Сподели Твитни

Минатата недела, за првпат, на Клиниката за неврохирургија беше извршена операција на мозок со помош на стереотаксичен систем (стереотаксична рамковно базирана церебрална биопсија).„Испитуваме ново поглавје во неврохирургијата. Големо е задоволството кога имаме развој во јавните здравствени установи, преку примена на нови методи. Станува збор за минимално инвазивна процедура која се изведува со помош на рамка која се поставува на главата на пациентот. Потоа, преку специјални тродимензионални пресметки, прецизно се планира местото на интервенцијата во главата и се зема материјал за анализа“, изјави министерот за здравство, Азир Алиу.За да се постигне овој резултат, подготовките ги претходеше тим експерти од Бразил, предводен од проф. Маноел Јакобсен Теишеира од Универзитетот во Сао Паоло, како и инженерот Антонио Мартос Калво.Тимот што ја изврши оваа важна интервенција го сочинуваат д-р Роберт Шумковски, д-р Ивица Коцевски, Лулзим Агаи (неврохирург) и д-р Радмила Панговска (анестезиолог).„Посебна благодарност до тимот на неврохируршките соби и одделот за нивната континуирана поддршка во текот на работниот процес, како и до Клиниката за радиологија за нивната безусловна поддршка во организирањето на работниот процес. Оваа постапка во иднина нуди извонредни можности за развој на функционалната неврохирургија и третман на разни невродегенеративни заболувања, за кои нашите пациенти досега беа испраќани на лекување во странство“, објасни директорот на Клиниката за неврохирургија, а воедно и дел од тимот, Лулзим Агаи.

