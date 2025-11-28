Историски момент: Претседателот на Германија за првпат им оддаде почит на жртвите од бомбардирањето на Герника

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот претседател Франк-Валтер Штајнмаер во петокот стана првиот германски шеф на држава што ја посети Герника, баскискиот град уништен од нацистичкиот воздушен напад за време на Шпанската граѓанска војна, во едно од првите модерни воздушни бомбардирања на цивили.

Во придружба на шпанскиот крал Фелипе VI и баскискиот регионален претседател Иманоло Прадалес, германскиот претседател положи венец на гробиштата каде што се наоѓа мавзолејот изграден во 1973 година за стотици жртви од бомбардирањето.

Зборувајќи на гала вечера организирана од кралот и неговата сопруга, кралицата Летиција, во Мадрид во среда, Штајнмаер рече дека Германците носат тежок товар на вина во Герника и го нарече бомбардирањето предупредување за борба за мир, слобода и заштита на човековите права.

„Многу ми е важно ние, а јас намерно го насочувам ова кон моите сонародници во Германија, да не заборавиме што се случи тогаш. Тој злостор го извршија Германците“, рече Штајнмаер.

Посетата доаѓа во време кога крајно десничарската Алтернатива за Германија (AfD) води на некои национални анкети и се очекува да оствари добри резултати на пет регионални избори следната година, поттикнувајќи дебата за ограничувањата на политичката соработка со партијата.

Штајнмаер, кој како претседател треба да биде над секојдневната партиска политика, го разбранува расположението во партијата овој месец кога предупреди на растечката закана од десничарските екстремистички сили.

Хитлеровата Легија Кондор го бомбардираше историскиот град Герника на 26 април 1937 година, во поддршка на силите на Франциско Франко, во она што шефот на Луфтвафе Херман Геринг подоцна го нарече на Нирнбершките судења „можност да ги тестира своите млади воздухопловни сили“.

Историчарите обвинија голем број германски влади по Втората светска војна, како и претставници на вооружените сили, за потценување на значењето на овој напад, а официјално извинување до баскискиот народ беше издадено дури во 1997 година од тогашниот германски претседател Роман Херцог.

Претходно, за време на неговата тридневна посета на Шпанија, претседателот Штајнмаер и шпанскиот премиер Педро Санчез ја посетија сликата на Пикасо „Герника“, која многумина ја сметаат за антивоен симбол, која се наоѓа во Музејот „Реина Софија“ во Мадрид.

